ФОТО | Жители модульных домов из Бучи просили помощи у Эстонии. Их услышали – отправили еду, памперсы и моющие средства

Наталья служит в церкви, а с 24 февраля вместе со своей командой стала бесплатно вывозить людей из Украины. „Мы купили автобус и стали перевозить сюда женщин и детей, а затем расселять их по отелям. Позже привозили им одежду, моющие средства и обувь“, – рассказывает Наталья.

Три недели назад Наталья вернулась из Украины, куда ездила оказывать гуманитарную помощь. „Я возила туда большой груз на автобусах. Посетила Бучу, Ирпень, Бородянку, раздали детям обувь и еду“, – вспоминает Наталья.

В Эстонии Наталья познакомилась с неравнодушными гражданами, которые жертвуют одежду, обувь и памперсы для детей. „В Буче очень много молодых мам, у которых маленькие дети на руках. Еще им нужны каши быстрого приготовления и, естественно, в больших количествах. С памперсами нам помогает одна организация, она же предоставляет пеленки для пожилых людей и одежду“, – отмечает Наталья.

Также в Бучу отправили стиральные порошки и моющие средства. Помимо этого, Наталья поддерживает связь с церковью из Киева. „В столицу тоже отправляем вещи, а там их уже распределяют: что-то в Славянск, что-то в Лиман, а что-то в Николаев уходит. Для нас там делают фотоотчет, поэтому мы точно знаем куда и в каких количествах что ушло. Еще в Сумы посылаем вещи, недавно туда в дом-интернат отправили для детей почти 40 пар обуви“, – рассказывает Наталья.

Подобные отправления происходят два раза в неделю. Раньше Наталья покупала билеты на автобус, платила за груз, а сейчас ей помогают перевозчики из Украины.