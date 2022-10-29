Для украинских беженцев ввели новое требование

„Прибывающие в Эстонии украинские беженцы не представляют угрозы для общественного порядка, но государству нужен лучший обзор о находящихся в стране граждан Украины, чтобы обеспечить беженцам необходимые социальные услуги и лучше оценить будущую способность Эстонии принимать военных беженцев", - сказал министр Ляэнеметс.

На практики дополнение в законе будет означать, что временно находящимся в стране украинским беженцам необходимо будет сообщать свое местонахождение и контакты.

„Мы до этого просили пребывающих украинских беженцев делиться этой информацией. Многие это сделали, но для лучше организации работы это нужно сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше организовать наши ресурсы, но самое главное – обеспечить необходимую поддержку и помощь прибывающим сюда украинским беженцам, начиная с места в школе или детском саду и заканчивая оказанием медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка“, - добавил министр.

Вице-канцлер МВД Вейко Коммусаар подтвердил, что люди, прибывшие сюда из Украины в связи с военными действиями России, никоим образом не представляют угрозы для нашей безопасности. „На данный момент с прибытием военных беженцев не произошло никаких изменений во внутренней безопасности, учитывая, сколько их прибыло. Угрозы общественному порядку, связанной с увеличением доли граждан Украины, нет“, - подчеркнул он.

С 24 февраля в Эстонию прибыло 109 742 гражданина Украины, из них, по данным на момент пересечения границы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии.