Украинцы VS Политики. Пирет Хартман - Инне Гордиенко: русские, живущие в Эстонии - наши, нельзя делиться на „их“ и „нас“

В первом эпизоде PR-директор Украинского института будущего Инна Гордиенко сошлась лицом к лицу с министром культуры Пирет Хартман, а главным вопросом беседы стала интеграция и отношения русской и украинской общин Эстонии. В качестве модератора проекта выступил редактор RusDelfi Виталий Бесчастный.

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00:46 Тема сегодняшней передачи – интеграция украинцев в Эстонское общество. „Адаптация украинских беженцев – это не спринт, а марафон.“

04:22 Пирет Хартман: „Мы видели, что будут конфликты.“ Как удержать общество в моменты кризиса.

05:30 Многие ли украинцы останутся в Эстонии?

08:00 Кто вернется, а кто останется?

10:50 Как министерство культуры может помочь украинцам социализироваться в Эстонии?

14:24 Инна Гордиенко: „Кроме концертного зала Эстония, больше особо мы пойти никуда не можем.“

18:03 Пирет Хартман: „[Русский] язык – это возможность общаться. Не нужно делать его таким политическим.“

22:50 Многие украинцы принципиально не хотят говорить на русском языке.

28:19 Инна Гордиенко: „С русских людей нельзя снять ответственности за это [войну].“

28:49 Пирет Хартман: „Русскоязычные люди, которые живут в Эстонии – они наши люди. Они уже долго здесь жили. Мы не можем сказать „мы“ и „они“. Я хочу сделать все, чтобы мы все чувствовали, что мы – жители Эстонии.“