Украинцы VS Политики. Пирет Хартман - Инне Гордиенко: русские, живущие в Эстонии - наши, нельзя делиться на „их“ и „нас“
RusDelfi открывает новый цикл передач, в котором лицом к лицу сойдутся ведущие политики Эстонии и украинские беженцы, оказавшиеся в нашей стране. Смысл проекта в том, чтобы люди, которых приютила наша страна, смогли бы без всяких посредников рассказать о своих чаяниях и заботах, а также задать самые острые вопросы людям, от которых зависят самые главные решения.
В первом эпизоде PR-директор Украинского института будущего Инна Гордиенко сошлась лицом к лицу с министром культуры Пирет Хартман, а главным вопросом беседы стала интеграция и отношения русской и украинской общин Эстонии. В качестве модератора проекта выступил редактор RusDelfi Виталий Бесчастный.
Смотрите видео и ориентируйтесь в беседе с помощью тайм-кода.
00:46 Тема сегодняшней передачи – интеграция украинцев в Эстонское общество. „Адаптация украинских беженцев – это не спринт, а марафон.“
04:22 Пирет Хартман: „Мы видели, что будут конфликты.“ Как удержать общество в моменты кризиса.
05:30 Многие ли украинцы останутся в Эстонии?
08:00 Кто вернется, а кто останется?
10:50 Как министерство культуры может помочь украинцам социализироваться в Эстонии?
14:24 Инна Гордиенко: „Кроме концертного зала Эстония, больше особо мы пойти никуда не можем.“
18:03 Пирет Хартман: „[Русский] язык – это возможность общаться. Не нужно делать его таким политическим.“
22:50 Многие украинцы принципиально не хотят говорить на русском языке.
28:19 Инна Гордиенко: „С русских людей нельзя снять ответственности за это [войну].“
28:49 Пирет Хартман: „Русскоязычные люди, которые живут в Эстонии – они наши люди. Они уже долго здесь жили. Мы не можем сказать „мы“ и „они“. Я хочу сделать все, чтобы мы все чувствовали, что мы – жители Эстонии.“