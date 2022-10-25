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25.10.2022, 10:15

„Домой возвращаться опасно, а в Эстонии статус беженца не дают“. История уехавшей до войны украинки

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: rfranca | Shutterstock

„Невезуха“ или серая зона в законодательстве? Украинцам, находившимся за границей на момент начала войны, в Эстонии не предоставляют временную защиту. Варианты получить правовой статус и остаться в Европе есть, но они сложнее и менее надежны.

До начала войны украинцы приезжали в Европу на заработки. Поэтому так получилось, что многих война застала вдали от дома, родных и близких. И хоть бомбы над головой у них не летали, ситуацию вряд ли можно назвать завидной. В каком статусе находятся люди, в стране у которых началась война и возвращаться домой опасно или просто некуда? Беженцы? Туристы? Трудовые мигранты?

Как не назови, а статус временной защиты в Эстонии таким людям получить не удастся. Его выдают только тем, кто покинул Украину после 24 февраля. Мы пообщались с Екатериной*, которая оказалась в ситуации, когда возвращение домой опасно, а „статус беженца“ получить не так-то просто.

11 февраля Екатерина полетела на работу в Объединённые Арабские Эмираты, дома в Украине осталась мама девушки. Когда началась война, Екатерина приехала на границу Украины с Польшей, забрала маму и привезла в Эстонию. Затем вернулась на некоторое время в Дубай на работу, но позже прилетела к маме.

„В паспорте есть штамп о том, что я улетала до войны, после чего не въезжала обратно в Украину, - рассказывает девушка. - Так что, даже если бы я заехала в Украину и вернулась, это бы все равно не сработало“.

В Эстонии официально нет ограничений на время прибывания украинцев. Но так дела обстоят не везде. Без статуса какой-либо защиты, по словам Екатерины, может быть проблематично въехать в другие страны, потому что без виз в ЕС украинцам можно находится лишь 90 дней. „Если бы у Эстонии была прямая граница с Украиной, можно было бы ездить, - отмечает девушка. - Но если человеку надо вернуться в Украину, допустим, через Польшу или поехать куда-то еще, в других странах могут возникнуть проблемы. Там не поймут, почему я находилась в Эстонии дольше трех месяцев“.

Международная защита

Конечно, положение не полностью безвыходное, и варианты есть. „Как человек, который выехал из Украины до начала войны, я могу подать на международную защиту, - уточняет девушка. - Но это более сложный процесс, долгий, не всегда этот статус дают. К тому же, людям со статусом международной защиты нельзя работать, нужно жить в месте размещения беженцев - можно подать прошение о том, чтобы проживать с друзьями или родственниками, но оно тоже не всегда одобряется. Рассматриваться заявка может до полугода. Они стараются делать это быстрее, но у всех свои ситуации“.

Другой вариант - получить рабочую визу D. По словам Екатерины, многие жили в Эстонии и в других странах с ней, продолжая работать и не меняя своего статуса.

„Это мне предлагали в полиции в Эстонии, когда я приехала к маме, - рассказывает девушка. - Мне не рекомендовали международную защиту изначально. Видимо, знали про более длительные сроки и про то, что ее могли и вовсе не одобрить. Но в случае получения рабочей визы, зарплата должна быть определенного размера, и работодатель должен выступить в роли поручителя“.

Минимальное требование по заработной плате (и налогам) при оформлении рабочей визы D в Эстонию – от 1548 евро брутто. Не каждый эстонец столько зарабатывает. „Поэтому для меня этот вариант не подходил, - объясняет свой выбор Екатерина. - Я понимала, что если на одно и то же место работы подадут заявки я и человек с временной защитой, возьмут этого человека, потому что это проще. Ведь не нужно никакого временного спонсорства от работодателя, как в случае визы D“.

“У меня варианты есть, но семьям с детьми гораздо сложнее“

“Но я думаю, что есть люди, которые приезжают и, не дожидаясь международной защиты, сразу начинают работать. До войны это все было, вряд ли сейчас что-то сильно поменялось“, - предполагает девушка.

„Я могу найти какие-то варианты, чтобы находится в Евросоюзе, помимо получения защиты. Но семьям с детьми или тем, кому некуда ехать дальше, конечно, сложнее“, - отмечает украинка.

У оформивших временную защиту украинских военных беженцев есть право получать те же компенсации и пособия, что и у остальных жителей Эстонии - значится на сайте Kriis.ee. До того, как ходатайствовать о пособиях в Департамент социального страхования, нужно получить статус временной защиты, вид на жительство и личный код в Департаменте полиции и погранохраны.

У семей, оказавшихся в Эстонии до начала войны, но без возможности вернуться домой, такого права нет.

Однако Екатерина не унывает. „Я не могу безопасно вернуться в Украину, но у меня есть вариант подать на международную защиту, - рассказывает Екатерина. - Я не могу сказать, что ощущаю какую-то несправедливость и дискриминацию. В моем случае это будет неправильно. У нас есть вариант остаться в Европе, и это уже хорошо“.

*Имя изменено по просьбе героине. Настоящее имя редакции известно.

Комментирует комиссар Бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Марина Пылдма:

За временной защитой могут обращаться граждане Украины, которые покинули Украину после начала полномасштабной войны 24 февраля этого года.

Люди, покинувшие Украину до начала войны, могут оставаться и работать в Эстонии без обращения за временной защитой (для этого правительством было принято отдельное решение), а при желании - обратиться за международной защитой.

Например, это могут сделать граждане Украины, которые уже находились в Эстонии до начала войны и у которых нет возможности вернуться на родину. Также за международной защитой могут обратиться граждане Украины, которые в начале войны находились в другой стране, помимо Украины и Эстонии.

В этом году уже 1 583 гражданина Украины обратились за международной защитой. Мы стараемся рассматривать заявления как можно быстрее, хотя по закону мы можем принять решение о предоставлении или отказе в международной защите в течение шести месяцев. Но в начале войны мы заявили, что будем стараться делать это гораздо быстрее для украинских граждан, потому что обстоятельства часто очень похожи. Для решений, которые были приняты на сегодняшний день, среднее время обработки заявки составляло около пары недель.

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