„Домой возвращаться опасно, а в Эстонии статус беженца не дают“. История уехавшей до войны украинки
„Невезуха“ или серая зона в законодательстве? Украинцам, находившимся за границей на момент начала войны, в Эстонии не предоставляют временную защиту. Варианты получить правовой статус и остаться в Европе есть, но они сложнее и менее надежны.
До начала войны украинцы приезжали в Европу на заработки. Поэтому так получилось, что многих война застала вдали от дома, родных и близких. И хоть бомбы над головой у них не летали, ситуацию вряд ли можно назвать завидной. В каком статусе находятся люди, в стране у которых началась война и возвращаться домой опасно или просто некуда? Беженцы? Туристы? Трудовые мигранты?
Как не назови, а статус временной защиты в Эстонии таким людям получить не удастся. Его выдают только тем, кто покинул Украину после 24 февраля. Мы пообщались с Екатериной*, которая оказалась в ситуации, когда возвращение домой опасно, а „статус беженца“ получить не так-то просто.
11 февраля Екатерина полетела на работу в Объединённые Арабские Эмираты, дома в Украине осталась мама девушки. Когда началась война, Екатерина приехала на границу Украины с Польшей, забрала маму и привезла в Эстонию. Затем вернулась на некоторое время в Дубай на работу, но позже прилетела к маме.
„В паспорте есть штамп о том, что я улетала до войны, после чего не въезжала обратно в Украину, - рассказывает девушка. - Так что, даже если бы я заехала в Украину и вернулась, это бы все равно не сработало“.
В Эстонии официально нет ограничений на время прибывания украинцев. Но так дела обстоят не везде. Без статуса какой-либо защиты, по словам Екатерины, может быть проблематично въехать в другие страны, потому что без виз в ЕС украинцам можно находится лишь 90 дней. „Если бы у Эстонии была прямая граница с Украиной, можно было бы ездить, - отмечает девушка. - Но если человеку надо вернуться в Украину, допустим, через Польшу или поехать куда-то еще, в других странах могут возникнуть проблемы. Там не поймут, почему я находилась в Эстонии дольше трех месяцев“.
Международная защита
Конечно, положение не полностью безвыходное, и варианты есть. „Как человек, который выехал из Украины до начала войны, я могу подать на международную защиту, - уточняет девушка. - Но это более сложный процесс, долгий, не всегда этот статус дают. К тому же, людям со статусом международной защиты нельзя работать, нужно жить в месте размещения беженцев - можно подать прошение о том, чтобы проживать с друзьями или родственниками, но оно тоже не всегда одобряется. Рассматриваться заявка может до полугода. Они стараются делать это быстрее, но у всех свои ситуации“.
Другой вариант - получить рабочую визу D. По словам Екатерины, многие жили в Эстонии и в других странах с ней, продолжая работать и не меняя своего статуса.
„Это мне предлагали в полиции в Эстонии, когда я приехала к маме, - рассказывает девушка. - Мне не рекомендовали международную защиту изначально. Видимо, знали про более длительные сроки и про то, что ее могли и вовсе не одобрить. Но в случае получения рабочей визы, зарплата должна быть определенного размера, и работодатель должен выступить в роли поручителя“.
Минимальное требование по заработной плате (и налогам) при оформлении рабочей визы D в Эстонию – от 1548 евро брутто. Не каждый эстонец столько зарабатывает. „Поэтому для меня этот вариант не подходил, - объясняет свой выбор Екатерина. - Я понимала, что если на одно и то же место работы подадут заявки я и человек с временной защитой, возьмут этого человека, потому что это проще. Ведь не нужно никакого временного спонсорства от работодателя, как в случае визы D“.
“У меня варианты есть, но семьям с детьми гораздо сложнее“
“Но я думаю, что есть люди, которые приезжают и, не дожидаясь международной защиты, сразу начинают работать. До войны это все было, вряд ли сейчас что-то сильно поменялось“, - предполагает девушка.
„Я могу найти какие-то варианты, чтобы находится в Евросоюзе, помимо получения защиты. Но семьям с детьми или тем, кому некуда ехать дальше, конечно, сложнее“, - отмечает украинка.
У оформивших временную защиту украинских военных беженцев есть право получать те же компенсации и пособия, что и у остальных жителей Эстонии - значится на сайте Kriis.ee. До того, как ходатайствовать о пособиях в Департамент социального страхования, нужно получить статус временной защиты, вид на жительство и личный код в Департаменте полиции и погранохраны.
У семей, оказавшихся в Эстонии до начала войны, но без возможности вернуться домой, такого права нет.
Однако Екатерина не унывает. „Я не могу безопасно вернуться в Украину, но у меня есть вариант подать на международную защиту, - рассказывает Екатерина. - Я не могу сказать, что ощущаю какую-то несправедливость и дискриминацию. В моем случае это будет неправильно. У нас есть вариант остаться в Европе, и это уже хорошо“.
*Имя изменено по просьбе героине. Настоящее имя редакции известно.