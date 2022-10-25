„Домой возвращаться опасно, а в Эстонии статус беженца не дают“. История уехавшей до войны украинки

До начала войны украинцы приезжали в Европу на заработки. Поэтому так получилось, что многих война застала вдали от дома, родных и близких. И хоть бомбы над головой у них не летали, ситуацию вряд ли можно назвать завидной. В каком статусе находятся люди, в стране у которых началась война и возвращаться домой опасно или просто некуда? Беженцы? Туристы? Трудовые мигранты?

Как не назови, а статус временной защиты в Эстонии таким людям получить не удастся. Его выдают только тем, кто покинул Украину после 24 февраля. Мы пообщались с Екатериной*, которая оказалась в ситуации, когда возвращение домой опасно, а „статус беженца“ получить не так-то просто.

11 февраля Екатерина полетела на работу в Объединённые Арабские Эмираты, дома в Украине осталась мама девушки. Когда началась война, Екатерина приехала на границу Украины с Польшей, забрала маму и привезла в Эстонию. Затем вернулась на некоторое время в Дубай на работу, но позже прилетела к маме.

„В паспорте есть штамп о том, что я улетала до войны, после чего не въезжала обратно в Украину, - рассказывает девушка. - Так что, даже если бы я заехала в Украину и вернулась, это бы все равно не сработало“.

В Эстонии официально нет ограничений на время прибывания украинцев. Но так дела обстоят не везде. Без статуса какой-либо защиты, по словам Екатерины, может быть проблематично въехать в другие страны, потому что без виз в ЕС украинцам можно находится лишь 90 дней. „Если бы у Эстонии была прямая граница с Украиной, можно было бы ездить, - отмечает девушка. - Но если человеку надо вернуться в Украину, допустим, через Польшу или поехать куда-то еще, в других странах могут возникнуть проблемы. Там не поймут, почему я находилась в Эстонии дольше трех месяцев“.

Международная защита