Уже в четверг желающим будут доступны новейшие вакцины от коронавируса

Как сообщает Министерство социальных дел, как только вакцину получат организации, осуществляющие вакцинацию, и станет известно время бронирования, на вакцинацию можно будет записаться через государственную э-регистратуру (Digiregistratuur). Такая возможность появится, начиная с четверга.

На прошлой неделе на склады-холодильники Департамента здоровья поступило 19 200 доз бивалентной вакцины Moderna против штамма омикрон линии BA.1 и 51 840 доз вакцины Pfizer/BioNTech против омикрон-штамма линии BA.1. (По оценке госсекретаря ни один государственный чиновник не несет ответственности за то, чтобы склады-холодильники соответствовали требованиям, а система оповещения работала нормально).

Следует отметить, что речь идет о вакцинах именно против омикрон-штамма линии BA.1. Таким образом, это еще не последнее слово в борьбе с коронавирусом. В настоящий момент в Эстонии заражаются исключительно омикрон-штаммом линии ВА.5.

По сообщению Европейского департамента лекарственных средств, уже созданы вакцины против омикрон-штамма линий BA.4 и BA.5.

Как заверило Министерство социальных дел, как только эти вакцины получат лицензии Евросоюза, они поступят и в Эстонию.

В отличие от США вакцинация в Европе идет медленно. Например, вакцины Moderna против омикрон-штамма линии ВА.5 в США используются уже несколько недель. Вакцины, которые поступят в Эстонию против омикрон-штамма линии ВА.1 все же значительно лучше тех, что создавались против уханьского штамма коронавируса.