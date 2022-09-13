„Говорю: вас могут не пустить в Европу, а они не верят“: российская волонтерка о том, как украинские беженцы застревают на границе Эстонии

В феврале я онемела. В марте я плакала. В апреле я искала. В мае я повезла своих первых беженцев. С мая по текущее время через меня прошла пара сотен семей беженцев. Может, даже чуть больше. После того, как за неделю я вывезла 49 человек - я перестала считать.



Кого-то я везу сама, кого-то сажаю на автобусы и поезда, кого-то везут другие волонтеры. И этих волонтеров нахожу я.



Мои беженцы едут с кошками и собаками. Едут с детьми, братьями, тетями и дядями, родителями. Едут по одному, парами, семьями, кланами. Первое, что я делаю: я ищу им я ищу им чемодан. Потом обувь. Потом, если нужно, одежду. Чемодан ищу почти всегда. Даю в дорогу бутерброды и воду..

А еще - с июля я говорю им: „вас будут допрашивать и проверять телефон“. И они отвечают, что знают. А я говорю им: „нет, вас будут допрашивать эстонцы. Ваши телефоны будут смотреть эстонцы“. А они - не верят.



Я вожу очень разных людей. Многие - лежачие. Многие - после ранений. Многие - больные: онкология, психиатрия, кардиология, диабеты, аутизм, СМА, ДЦП.... я не веду список.



Мой самый маленький беженец родился в июне 22-го года. Другой - 22.02.22. Еще одному - восемь месяцев сейчас. Самого пожилого я не помню. Был 1940 год рождения. Был 1939. И каждому из них я теперь говорю: вас могут не пустить в Европу. И они - не верят.



Только из моих беженцев развернули 6 семей. Это примерно 2-2.5% А еще это 28 человек, из которых - 10 детей.