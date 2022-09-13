„Говорю: вас могут не пустить в Европу, а они не верят“: российская волонтерка о том, как украинские беженцы застревают на границе Эстонии
Вот уже несколько месяцев волонтер из России Нина помогает украинским беженцам выехать из России в Европу. Однако эта задача, по словам девушки, становится все сложнее и сложнее, причем происходит это из-за эстонской стороны. Вот что она рассказала RusDelfi о своей деятельности и том, как украинцев не пускают в Европу.
Приводим ее рассказ от первого лица.
В феврале я онемела. В марте я плакала. В апреле я искала. В мае я повезла своих первых беженцев. С мая по текущее время через меня прошла пара сотен семей беженцев. Может, даже чуть больше. После того, как за неделю я вывезла 49 человек - я перестала считать.
Кого-то я везу сама, кого-то сажаю на автобусы и поезда, кого-то везут другие волонтеры. И этих волонтеров нахожу я.
Мои беженцы едут с кошками и собаками. Едут с детьми, братьями, тетями и дядями, родителями. Едут по одному, парами, семьями, кланами. Первое, что я делаю: я ищу им я ищу им чемодан. Потом обувь. Потом, если нужно, одежду. Чемодан ищу почти всегда. Даю в дорогу бутерброды и воду..
А еще - с июля я говорю им: „вас будут допрашивать и проверять телефон“. И они отвечают, что знают. А я говорю им: „нет, вас будут допрашивать эстонцы. Ваши телефоны будут смотреть эстонцы“. А они - не верят.
Я вожу очень разных людей. Многие - лежачие. Многие - после ранений. Многие - больные: онкология, психиатрия, кардиология, диабеты, аутизм, СМА, ДЦП.... я не веду список.
Мой самый маленький беженец родился в июне 22-го года. Другой - 22.02.22. Еще одному - восемь месяцев сейчас. Самого пожилого я не помню. Был 1940 год рождения. Был 1939. И каждому из них я теперь говорю: вас могут не пустить в Европу. И они - не верят.
Только из моих беженцев развернули 6 семей. Это примерно 2-2.5% А еще это 28 человек, из которых - 10 детей.
Когда Эстония стала „разворачивать“ беженцев, волонтеры стали считать. Мы знаем не про всех, не каждого мы учли. В моей копилке сейчас около 50 листов отказов: это 50 человек (не только „моих“, но и беженцев других координаторов). На самом же деле - их куда больше.
Недавно развернули двоих: мужа и жену из Мариуполя. Они ехали в Эстонию, чтобы остаться в Эстонии. Не транзитом. Не в Германию, не во Францию. Потому что в Мариуполе у них не осталось ничего.
Им сказали: у вас недостаточно документов и оснований для въезда в ЕС. Но не сказали, какие им нужны документы и основания.
Так говорят каждому, кому отказывают. И эти люди едут снова. Одному моему парню эстонцы отказали два раза, и он въехал через Финляндию. Табор - 21 человек - тоже проехали через Финляндию. Кто-то проехал даже через другие эстонские КПП. Умница Саша развернулся прямо на Нарвском мосту между границами. И пошел снова. И прошел. И въехал в ЕС в этот же день.
PS На днях моя пара из Мариуполя - те, что просили убежища в Эстонии - снова попробовали попасть в Эстонию. Не прошли. Зато у них получилось въехать в ЕС через Финляндию.