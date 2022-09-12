Директор гимназии: украинских детей лучше определять в обычные классы. Но места для этого у нас нет

К школьному входу спешат взволнованные родители, крепко держа за руку нарядно одетых детей. Белые рубашки, косички и бантики, в руках — букеты. Для тех, у кого первый учебный день, пусть и за тысячи километров от родного дома, все равно праздник.

„Сын очень хотел пойти учиться в школу, к детям, — улыбается мама пятиклассника. — Даже проснулся раньше обычного, так спешил!“.

Традиционные приветственные речи, напутствия и пожелания мирного спокойного неба над головой.

„Сегодня очень трудно найти нужные слова для того, чтобы выразить все те чувства, которые сейчас мы испытываем. Мы постараемся сделать все, чтобы вы чувствовали себя в защищенной учебной среде“, — с приветственной речью выступил директор гимназии Андрей Канте, отметив, что впервые ученое заведение буквально за лето выросло сразу на сто учеников. И семьдесят семь из них — дети из Украины. „В этом году у нас целых шестьдесят классных комплектов, а это на четыре больше, чем в предыдущие годы“, — отмечает Андрей Канте.

Не собрать детей в отдельные украинские классы, а определить в обычные, по словам директора, было бы правильным решением, но в гимназии нет достаточно для этого места.

„Учащихся из Украины в наше учебное заведение назначили 26 августа. Тогда же мы получили списки, которые изменяются и по сей день. Работа ведется в спешке. И мы, насколько это было возможно, настолько быстро все организовали“, — отвечает Канте на вопрос RusDelfi о том, почему ученый год для детей из Украины начался позднее.

Практически все предметы уже поставлены в расписание. И если раньше предполагалось, что из-за недостатка места украинским детям придется учиться во вторую смену, то на сегодняшний момент руководству гимназии удалось решить этот серьезный вопрос.