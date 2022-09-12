Директор гимназии: украинских детей лучше определять в обычные классы. Но места для этого у нас нет
Для некоторых школьников в Эстонии 1 сентября наступило немного позднее, чем для других учеников. Таллиннская Ласнамяэская гимназия распахнула двери для детей и родителей украинских беженцев 9 сентября — в этот день здесь прошла торжественная линейка. В этом учебном году хоть и с опозданием, но к обучению в гимназии приступил второй, пятый и седьмой классы.
К школьному входу спешат взволнованные родители, крепко держа за руку нарядно одетых детей. Белые рубашки, косички и бантики, в руках — букеты. Для тех, у кого первый учебный день, пусть и за тысячи километров от родного дома, все равно праздник.
„Сын очень хотел пойти учиться в школу, к детям, — улыбается мама пятиклассника. — Даже проснулся раньше обычного, так спешил!“.
Традиционные приветственные речи, напутствия и пожелания мирного спокойного неба над головой.
„Сегодня очень трудно найти нужные слова для того, чтобы выразить все те чувства, которые сейчас мы испытываем. Мы постараемся сделать все, чтобы вы чувствовали себя в защищенной учебной среде“, — с приветственной речью выступил директор гимназии Андрей Канте, отметив, что впервые ученое заведение буквально за лето выросло сразу на сто учеников. И семьдесят семь из них — дети из Украины. „В этом году у нас целых шестьдесят классных комплектов, а это на четыре больше, чем в предыдущие годы“, — отмечает Андрей Канте.
Не собрать детей в отдельные украинские классы, а определить в обычные, по словам директора, было бы правильным решением, но в гимназии нет достаточно для этого места.
„Учащихся из Украины в наше учебное заведение назначили 26 августа. Тогда же мы получили списки, которые изменяются и по сей день. Работа ведется в спешке. И мы, насколько это было возможно, настолько быстро все организовали“, — отвечает Канте на вопрос RusDelfi о том, почему ученый год для детей из Украины начался позднее.
Практически все предметы уже поставлены в расписание. И если раньше предполагалось, что из-за недостатка места украинским детям придется учиться во вторую смену, то на сегодняшний момент руководству гимназии удалось решить этот серьезный вопрос.
После линейки для учеников и родителей прошли классные часы, на которых обсуждались важные темы. В первую очередь, директор гимназии обратился к детям: „Вы неминуемо столкнетесь с трудностями, которые мы будем преодолевать вместе. Самое главное, чтобы вы передавали информацию о своих проблемах, чтобы мы могли реагировать и помогать вам. Самым важным контактным лицом для вас станут ваши классные руководители.“.
Сейчас в гимназии украинские дети будут находиться обособленно в отдельных классах. „И всегда, когда есть некая обособленная группа кого-либо, тогда к ней относятся очень настороженно. Мы попробуем сделать все, чтобы этого не было и дети чувствовали себя комфортно. Но школа большая. И именно школа является срезом общества, — отмечает Канте. — К сожалению, настроения в семьях абсолютно разные. Разное понимание тех событий, которые происходят. Но наша гимназия действует в рамках общепринятых европейских ценностей. Мы против войны и против любого проявления насилия“.
Эстонский язык всем украинским детям в гимназии начнут преподавать с азов. „Мы любим ваш язык и надеемся, что вы полюбите и выучите наш язык“, — отметили представители гимназии.
Но проблема с нехваткой кадров остается актуальной. На собрании родители беспокоились о том, чтобы дети могли максимально быстро освоить эстонский. Для это руководство учебного заведения обещает разделять каждый класс на две подгруппы. Но только тогда, когда появится еще один учитель. Пока же вакансия в гимназии остается открытой.
Уже на этой неделе у школьников начнется полноценная учеба. Школьный год, хоть и с небольшим опозданием, начинается в Эстонии для всех детей.