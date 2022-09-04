Появилось новое мобильное приложение для улучшения произношения эстонской речи

„Наша цель – изучить, как люди говорят, какие их основные ошибки в произношении. При согласии пользователя мы сможем собрать голосовые записи, которые люди делают во время упражнений, и затем использовать их в научной работе. Мы рассматриваем свое приложение как дополнительное пособие для учителей“, – пояснил младший научный сотрудник в области эстонской и финно-угорской лингвистики Антон Мальми радионовостям ERR.

По словам Алины Бразиулене, директора тартуской школы им. Александра Пушкина, в которой учатся около 30% учеников - 180 детей - украинского происхождения, языковое приложение станет хорошим помощником, которое поможет детям влиться в эстоноязычную среду.

„Это приложение полезно для украинцев, так как им тяжело дается произношение на эстонском языке. Оно также подходит местным, которые заинтересованы в том, чтобы знать язык еще лучше или чувствовать себя лучше, говоря на эстонском языке, если у них есть акцент“, – сказала директор.

Приложение работает на платформе Android, оно бесплатное, и его можно использовать независимо от родного языка учащегося. Интерфейс пользователя – на английском и русском языках.

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