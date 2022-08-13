Жилищный вопрос. Почему для украинских беженцев найти жилье в Эстонии — большая проблема?

„Найти жилье — большой вызов“

Главная сложность, с которой сталкивается почти каждый новоприбывший беженец из Украины — это жилищный вопрос. По решению эстонских властей украинцев, бежавших в Эстонию от войны, заселяют в один из выигравших тендер отелей сроком на месяц. В течение этого месяца им необходимо найти съемное жилье, оформить договор аренды и, в случае отсутствия дохода, компенсирующее пособие. Если за это время беженцам не удается найти жилплощадь — отель разрешает продлить их размещение еще на один месяц.

Проблема усложняется тем, что некоторые эстонские граждане предпочитают избегать беженцев как арендаторов жилья. Жительница Тарту Малика Тырс уже семь лет сдает свою квартиру в тартуском районе Аннелинн студентам из разных стран. В комментарии нашей редакции она признается, что не хотела бы сдавать жилье беженцам по ряду причин: „Скажу честно: я очень хорошо отношусь к приезжим из Украины. Я поддерживаю их. Но большинство из них приезжают с детьми и животными. Я не хотела бы сдавать им свою квартиру, так как я не уверена, что они оставят ее в сохранности, а в случае нанесения ущерба смогут оплатить ремонт“. Также Малика опасается, что арендаторы-беженцы заинтересованы в съеме жилья только на краткосрочный период, а не на год-два.

Наряду с этим руководитель отдела социальных дел и опеки горуправы Тарту Мерле Лийвак акцентирует внимание на том, что количество свободного жилья в городе ограничено. „Это вообще большой вызов, чтобы найти себе жилье для долгосрочного проживания. У нас же свободных квартир и домов определенное количество и не более того“, — уточнил для портала ERR Лийвак.

Межведомственная путаница или умышленный обман?