Жилищный вопрос. Почему для украинских беженцев найти жилье в Эстонии — большая проблема?
С 28 февраля Эстония предоставила временную защиту более, чем 49 000 украинцев. Спустя пять месяцев после начала российского вторжения, число прибывающих военных беженцев из Украины существенно уменьшилось. Но проблема аренды жилья не исчезла. В этом материале мы расскажем о трудностях жилищного вопроса, возникших у украинских беженцев в Эстонии.
„Найти жилье — большой вызов“
Главная сложность, с которой сталкивается почти каждый новоприбывший беженец из Украины — это жилищный вопрос. По решению эстонских властей украинцев, бежавших в Эстонию от войны, заселяют в один из выигравших тендер отелей сроком на месяц. В течение этого месяца им необходимо найти съемное жилье, оформить договор аренды и, в случае отсутствия дохода, компенсирующее пособие. Если за это время беженцам не удается найти жилплощадь — отель разрешает продлить их размещение еще на один месяц.
Проблема усложняется тем, что некоторые эстонские граждане предпочитают избегать беженцев как арендаторов жилья. Жительница Тарту Малика Тырс уже семь лет сдает свою квартиру в тартуском районе Аннелинн студентам из разных стран. В комментарии нашей редакции она признается, что не хотела бы сдавать жилье беженцам по ряду причин: „Скажу честно: я очень хорошо отношусь к приезжим из Украины. Я поддерживаю их. Но большинство из них приезжают с детьми и животными. Я не хотела бы сдавать им свою квартиру, так как я не уверена, что они оставят ее в сохранности, а в случае нанесения ущерба смогут оплатить ремонт“. Также Малика опасается, что арендаторы-беженцы заинтересованы в съеме жилья только на краткосрочный период, а не на год-два.
Наряду с этим руководитель отдела социальных дел и опеки горуправы Тарту Мерле Лийвак акцентирует внимание на том, что количество свободного жилья в городе ограничено. „Это вообще большой вызов, чтобы найти себе жилье для долгосрочного проживания. У нас же свободных квартир и домов определенное количество и не более того“, — уточнил для портала ERR Лийвак.
Межведомственная путаница или умышленный обман?
Глобальная проблема с арендой жилья украинскими беженцами содержит и более конкретные эпизоды. Один из них — ситуация с таллинскими домами, которые ранее использовались Силами обороны Эстонии. В начале апреля в один их таких домов в столичном районе Мустамяэ заселили украинских беженцев. Им пообещали, что с них будут взимать чисто символическую плату за аренду жилья.
Тем не менее в конце июня предприятие по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara Aktsiaselts потребовало с беженцев необоснованно высокую арендную плату. Цена показалась слишком завышенной и для арендаторов, и для Министерства социальных дел Эстонии. Вскоре выяснилось еще одно обстоятельство: хоть здания и числятся в Реестре строений как жилые дома, разрешения на эксплуатацию у них нет.
В процессе споров часть чиновников высказала мнение, что отсутствие разрешения на эксплуатацию — не препятствие для подписания договора аренды. Другие же считают иначе, но продолжают искать правовое решение для проживания беженцев в этих домах. Остается открытым вопрос, в чем суть проблемы: в межведомственной путанице или попытке нажиться на неопытных арендаторах? Беженцы же продолжают находиться в режиме ожидания и живут „на чемоданах“.
Сила Фейсбука
Большинство украинских беженцев, проживающих в Эстонии, активно пользуются социальными сетями, объединяясь в тематические группы. В эти группы добавляются и эстонские граждане, желающие помочь украинцам: отдать мебель или одежду, передать подарки детям, оказать информационную поддержку. Среди объявлений попадаются и предложения о жилье на безоплатной основе.
К примеру, в группе „Украинцы в Таллине. Эстония“ пользователь Фейсбука по имени Яанус Муст опубликовал предложение предоставить для беженцев из Украины свой дом в пригороде Нарвы. „Для вашего удобства помогу вам оформить все нужные документы для вашего легального проживания в Эстонии … Звоните, не стесняйтесь. Отвечу с удовольствием на все вопросы“, — написал автор поста.
Стоит отметить, что подобные сообщения встречаются нечасто и не успевают „провисеть“ даже минуты до отметки „забронировано“. Получить бесплатное жилье через Фейсбук — несомненно, большая удача, которая улыбнулась лишь малой доле украинских военных беженцев.
Нестандартная альтернатива
В начале апреля места в отелях стали заканчиваться, и эстонское правительство решило использовать для поселения новоприбывших беженцев один из паромов эстонского концерна Tallink. Им стал грузопассажирский паром Isabelle, простаивающий из-за пандемии в порту Таллина. Рассказывая об этом, проект-менеджер Isabelle и специалист по коммуникациям Tallink Катри Линк уточнила, что компания уже имела опыт использования кораблей для размещения людей. В частности, во время саммита G7 в Великобритании и на климатической конференции Cop 26 в Шотландии.
„Контракт заключили с 7 апреля, мы подготовили корабль к приему беженцев, Tallink нанял персонал, достаточный для обслуживания 2500 человек … Мы думаем, наше предложение [о поселении беженцев на корабль] было более удачным, чем школьные спортивные залы, казармы и прочие решения, которые обсуждались в качестве альтернативы. Корабль с его каютами, по крайней мере, предлагает некоторую приватность, он надежен, безопасен, чист. Экипаж судна также обеспечивает трехразовое питание на борту“, — подчеркнула Линк.
Если ознакомиться с отзывами беженцев, заселенных на паром, в реальности условия проживания не являются столь безупречными. Наталья Шевченко, военная беженка, психолог и волонтер-координатор порядка на корабле, в своем интервью для эстонского издания уточнила, что проживание в каюте оказалось намного менее комфортным, чем в номере отеля. „Моя нынешняя соседка до этого жила с женщиной в возрасте, которая при этом была агрессивно настроена. Про нее все знали, что с ней очень сложно общаться, это человек в возрасте, со сложным характером. И ее переселили, этот вопрос был решен“, — рассказала Наталья.
Несмотря на эти сложности, украинские беженцы продолжают прибывать в Эстонию; многие открыто заявляют о желании остаться здесь насовсем. Состоянием на сегодня Эстония является третьей страной в Евросоюзе по числу украинских беженцев на душу населения (после Чехии и Польши). Она приняла уже более 49 тысяч человек при собственном населении в 1,3 миллиона — это составляет почти 4% от всего населения страны.