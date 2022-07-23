Можно ли украинским беженцам, получившим временную защиту в Эстонии, выезжать из страны?

По закону, временная защита является одним из видов международной защиты. Временная защита является краткосрочной, то есть продолжительностью один год, и зависит от решения Совета Европы. Если военные действия закончатся и возвращение будет безопасным, то временная защита не продлевается. В этом случае украинским беженцам следует вернуться на родину или ходатайствовать о виде на жительство для проживания в Эстонии на другом основании. От временной защиты можно отказаться в любое время, чтобы вернуться на родину или поселиться в другом государстве-члене.

Если вы, как беженец, временно покидаете Эстонию, то можете временно поехать в Украину, в том числе неоднократно. В течение 90 дней за период 180 дней вы можете находиться в другом государстве-члене Шенгенской зоны. Обратите внимание, что не все государства-члены Евросоюза являются странами Шенгенской зоны. О временном отъезде никого не нужно уведомлять. Пособия, которые вы получаете в Эстонии, будут вам по-прежнему выплачиваться даже во время вашего краткосрочного отсутствия.

Если вы окончательно выезжаете из Эстонии в Украину или другую страну, то нужно обязательно сообщить об этом местному самоуправлению, где зарегистрировано ваше место жительства, а также уведомить о своем отъезде Департаменту полиции и погранохраны, написав по адресу ppa@politsei.ee. Если вы зарегистрированы как безработный и окончательно уезжаете в Украину, сообщите об этом своему консультанту в Кассе по безработице.

Если вы окончательно выезжаете в Украину, Департамент полиции и погранохраны признает недействительным ваш вид на жительство в Эстонии. Если вы хотите поселиться на постоянное жительство в другой стране Евросоюза, то в новой стране вам нужно повторно подать ходатайство на получение вида на жительство на основании предоставления временной защиты. Нельзя иметь временную защиту одновременно в нескольких странах. После истечения срока действия или аннулирования временной защиты и вида на жительство вам не будут выплачиваться предусмотренные в Эстонии пособия.