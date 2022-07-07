Для украинских военных беженцев из зоны военных действий предусмотрено бесплатное обучение по адаптации и эстонскому языку

„Знание эстонского языка, хотя бы на базовом уровне, необходимо для того, чтобы самостоятельно справляться в нашей стране и адаптироваться к здешнему обществу. Поэтому для военных беженцев из Украины, получивших временную защиту, программа адаптации вместе с обучением языку является обязательной и бесплатной.

Мы предлагаем очень гибкие возможности изучения языка - помимо того, что обучение можно пройти онлайн, мы планируем проводить курсы обучения во всех регионах Эстонии, где проживают лица, получающие временную защиту. Со своей стороны мы делаем все для того, чтобы каждый нашел для себя подходящий способ и время для прохождения полезного обучения“, - сказала вице-канцлер Министерства культуры по культурному многообразию Пирет Хартман.



Получатель временной защиты должен самостоятельно зарегистрироваться в онлайн-среде www.settleinestonia.ee как на программу адаптации, так и для обучения эстонскому языку.

Услуги обучения языку предлагают в общей сложности 5 языковых школ: Sola Integra OÜ в Северо-эстонском округе ДППО, Multilingua Keelekeskus OÜ в Таллинне, OÜ PR Reiting в Южно-эстонском ДППО, Algus OÜ в Восточно-эстонском ДППО и Folkuniversitetet Estonia MTÜ в Тарту. В округе ДППО в Западной и Центральной Эстонии поставщик пока не известен.

Кроме того, летом будет объявлен внеочередной государственный тендер на обучение языку еще для 900 получателей временной защиты. Языковые курсы будут проводиться в объеме 100 академических часов в форме либо онлайн-обучения, либо контактного обучения в классах.



Из дополнительного бюджета на 2022 год на обучение эстонскому языку в рамках программы адаптации получателей временной защиты будет выделено 4,5 миллиона евро. Всего 9 000 учебных мест.



Из дополнительного бюджета на 2022 год на прохождение однодневного обучения по программе адаптации получателей временной защиты будет выделено 4,6 миллиона евро. Обучение первых 10 000 получателей временной защиты началось.

В июле будет объявлен тендер на поиск поставщиков дополнительных 10 000 учебных мест в соответствии с программой адаптации. Кроме того, получателям временной защиты будет предоставлена возможность пройти обучение по программе адаптации в форме самостоятельного видеообучения. Для этого готовится тендер для нахождения производителя обучающих видеороликов.



Дополнительная информация на сайте Министерства культуры.