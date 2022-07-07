Государство предлагает 10 000 украинским беженцам адаптационное обучение и языковые курсы
На днях в рамках государственной бесплатной программы адаптации новых иммигрантов открылись специальные обучения для получателей временной защиты, которые прибыли из Украины. Разные обучения охватывают практические темы, связанные с проживанием в Эстонии, а также отдельно проводятся языковые курсы на уровень А1 - информацию об этом для дальнейшего распространения получат все работодатели, нанявшие украинцев.
В связи с открытием новых учебных модулей и очередных групп по изучению языка, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман призывает всех работодателей отправлять на эти обучения своих прибывших из-за рубежа работников, которые получили вид или право на жительство, или статус временной защиты в Эстонии. „С возможностью участия иностранцев в программе адаптации может познакомить и порекомендовать любое предприятие, к коллективу которого вскоре присоединится или в котором уже работает иностранец, который недавно прибыл в Эстонию“, — пояснила она.
Предлагая бесплатное обучение по государственной программе адаптации, необходимо учитывать, что в последние годы на эстонских предприятиях в целом резко вырос наем иностранных специалистов. Согласно исследованию программы EAS „Work in Estonia“, количество работодателей, имеющих опыт найма зарубежных работников, увеличилось на треть, а 30% работодателей планируют нанять иностранных специалистов и в следующем году.
В прошлом году государство предложило бесплатное адаптационное обучение по программе адаптации „Settle in Estonia“ более чем 2300 прибывшим в Эстонию иностранцам. Теперь же к разным обучениям, организуемых государством, добавились и два новых модуля, ориентированных на военных беженцев из Украины: 1-дневный тематический модуль и языковой курс уровня А1, продолжительность которого составляет около 3 месяцев. Все работодатели и организации, связанные с украинскими военными беженцами в Эстонии, могут распространять информацию о новых специальных обучениях, чтобы способствовать лучшей адаптации этой целевой группы в Эстонии.
„В порядке первой очереди мы готовы пройти вместе с примерно 10 000 прибывшими в Эстонию украинцами темы, связанные с практическими бытовыми вопросами здешней жизни и предложить языковые курсы, чтобы дать им базовые навыки общения на эстонском языке“, — пояснила Хартман.
Аналогичные обучения для иностранцев, прибывших в Эстонию из-за границы и получивших вид или право на жительство, проводятся государством с 2015 года в рамках программы адаптации „Settle in Estonia“. Программа предлагает бесплатные учебные модули со всей необходимой информацией об обустройстве в Эстонии, чтобы иностранцы могли лучше адаптироваться к местной жизни и самостоятельно справляться. Кроме того, иностранцы могут изучать эстонский язык на уровне A1 и A2.
„В отличие от предыдущей учебной программы, новые модули содержат критически важные темы для получивших статус временной защиты, а также предлагают более широкий выбор языковых курсов начального уровня. Это компактный обзор таких тем, как, например, необходимая юридическая информация, госуслуги, возможности трудоустройства, место проживания и финансовые операции, а также здравоохранение, социальная поддержка и другие насущные вопросы“, — описала модуль Хартман и порекомендовала всем предпринимателям поощрять работников с Украины к участию в этих обучениях для того, чтобы им лучше влиться в местную трудовую и жизненную среду. В отличие от обычной программы адаптации, модули, направленные на взрослых получателей временной защиты, являются для них обязательными.
Для участия в обучениях необходимо выбрать подходящий модуль в календаре обучения на сайте программы settleinestonia.ee и зарегистрироваться на том же сайте. Необходимость войти на портал при регистрации на обучение, помогает аутентифицировать пользователя и сразу сообщает, есть ли у человека право на бесплатное участие в обучении и получит ли он место на конкретном обучении – особенно в случае очного проведения модуля.
Организованные государством бесплатные обучения по различным темам, связанным с адаптацией, проходят в рамках программы „Settle in Estonia“ как удаленно, так и контактно в разных регионах Эстонии. Помимо иностранцев, получивших вид на жительство и право на проживание, а также украинских военных беженцев в Эстонии, государство также предлагает обучение лицам, приехавшим в Эстонию на краткосрочную работу и учебу, чтобы познакомить приезжих с возможностями более быстрой адаптации к местной жизни.
Программа адаптации „Settle in Estonia“ реализуется Министерством культуры при финансовой поддержке Европейского социального фонда Европейского Союза (ESF). Обучение получателей временной защиты финансируется из государственного бюджета.