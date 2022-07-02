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02.07.2022, 10:30

До тысячи евро на семью: жители Украины могут получить денежную помощь от Эстонского совета помощи беженцам

 
ФОТО: Unsplash

Жители 12 областей Украины, которые пострадали в результате российской агрессии, могут получить дополнительную финансовую помощь от Эстонского совета помощи беженцам (Eesti Pagulasabi), пишет УНИАН.

Международные организации продолжают помогать украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.

Так, кроме выплат от ООН, ЮНЕСКО и других иностранных организации, украинские семьи из 12 областей могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от Эстонского совета. Точное руководство для получения помощи приводит на украинском языке „Пенсионный курьер“ в Telegram-канале.

„В рамках программы предоставления многоцелевой материальной помощи для поддержки украинцев пострадавших от войны, Эстонским советом помощи беженцам и Запорожским благотворительным фондом „Єдність за майбутнє“, предусматривается предоставление определенных выплат“, - говорится в сообщении.

Получить помощь могут жители 12 областей Украины:

  • Донецкой,

  • Днепропетровской,

  • Запорожской,

  • Киевской,

  • Кировоградской,

  • Луганской,

  • Николаевской,

  • Полтавской,

  • Сумской,

  • Харьковской,

  • Черкасской

  • Черниговской.

Сумма пособия составляет 2220 гривен (около 70 евро) на одного человека на 1 или 3 месяца (в зависимости от области) и предоставляется максимум на 5 членов семьи.

Помощь оказывают уязвимым слоям населения. Оценку уязвимости осуществляет специальный консультант. В частности, в первую очередь денежная помощь будет предоставляться:

  • семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;

  • семьям, которые полностью потеряли жилье или жилье которых подверглось значительным разрушениям;

  • людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;

  • одинокой матери / отцу с несовершеннолетними детьми;

  • семьям с новорожденными детьми;

  • беременным и женщинам, которые кормят новорожденных;

  • малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;

  • старикам и тому подобное.

Как получить помощь

  • Позвонить в колл-центр по номеру: 0-800-334-056 (работает ежедневно с 9.00 до 19.00) и ввести цифру, согласно области проживания:

  1. Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;

  2. Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;

  3. Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;

  4. Днепропетровская, Луганская и Харьковская.

В течение звонка консультант осуществит оценку уязвимости и если человек соответствует условиям, он введет номер его мобильного в базу данных. Только после подтверждения от консультанта можно перейти к следующему шагу.

  • После утверждения консультантом и ввода номера в базу данных нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.

  • Ждете на рассмотрение заявки. Консультант может дополнительно позвонить, чтобы уточнить информацию и задать дополнительные вопросы.

После финального подтверждения средства переведут на указанный банковский счет. Статус заявки можно проверить по ссылке.

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