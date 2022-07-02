До тысячи евро на семью: жители Украины могут получить денежную помощь от Эстонского совета помощи беженцам
Жители 12 областей Украины, которые пострадали в результате российской агрессии, могут получить дополнительную финансовую помощь от Эстонского совета помощи беженцам (Eesti Pagulasabi), пишет УНИАН.
Международные организации продолжают помогать украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.
Так, кроме выплат от ООН, ЮНЕСКО и других иностранных организации, украинские семьи из 12 областей могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от Эстонского совета. Точное руководство для получения помощи приводит на украинском языке „Пенсионный курьер“ в Telegram-канале.
„В рамках программы предоставления многоцелевой материальной помощи для поддержки украинцев пострадавших от войны, Эстонским советом помощи беженцам и Запорожским благотворительным фондом „Єдність за майбутнє“, предусматривается предоставление определенных выплат“, - говорится в сообщении.
Получить помощь могут жители 12 областей Украины:
Донецкой,
Днепропетровской,
Запорожской,
Киевской,
Кировоградской,
Луганской,
Николаевской,
Полтавской,
Сумской,
Харьковской,
Черкасской
Черниговской.
Сумма пособия составляет 2220 гривен (около 70 евро) на одного человека на 1 или 3 месяца (в зависимости от области) и предоставляется максимум на 5 членов семьи.
Помощь оказывают уязвимым слоям населения. Оценку уязвимости осуществляет специальный консультант. В частности, в первую очередь денежная помощь будет предоставляться:
семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;
семьям, которые полностью потеряли жилье или жилье которых подверглось значительным разрушениям;
людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;
одинокой матери / отцу с несовершеннолетними детьми;
семьям с новорожденными детьми;
беременным и женщинам, которые кормят новорожденных;
малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;
старикам и тому подобное.
Как получить помощь
Позвонить в колл-центр по номеру: 0-800-334-056 (работает ежедневно с 9.00 до 19.00) и ввести цифру, согласно области проживания:
Донецкая, Запорожская, Кировоградская и Черниговская;
Киевская, Николаевская, Полтавская и Херсонская;
Житомирская, Одесская, Сумская и Черкасская;
Днепропетровская, Луганская и Харьковская.
В течение звонка консультант осуществит оценку уязвимости и если человек соответствует условиям, он введет номер его мобильного в базу данных. Только после подтверждения от консультанта можно перейти к следующему шагу.
После утверждения консультантом и ввода номера в базу данных нужно заполнить онлайн-заявку по ссылке.
Ждете на рассмотрение заявки. Консультант может дополнительно позвонить, чтобы уточнить информацию и задать дополнительные вопросы.
После финального подтверждения средства переведут на указанный банковский счет. Статус заявки можно проверить по ссылке.