До тысячи евро на семью: жители Украины могут получить денежную помощь от Эстонского совета помощи беженцам

Международные организации продолжают помогать украинцам, оказавшимся в затруднительном положении из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины.

Так, кроме выплат от ООН, ЮНЕСКО и других иностранных организации, украинские семьи из 12 областей могут рассчитывать на дополнительную денежную помощь от Эстонского совета. Точное руководство для получения помощи приводит на украинском языке „Пенсионный курьер“ в Telegram-канале.

„В рамках программы предоставления многоцелевой материальной помощи для поддержки украинцев пострадавших от войны, Эстонским советом помощи беженцам и Запорожским благотворительным фондом „Єдність за майбутнє“, предусматривается предоставление определенных выплат“, - говорится в сообщении.

Получить помощь могут жители 12 областей Украины:

Донецкой,

Днепропетровской,

Запорожской,

Киевской,

Кировоградской,

Луганской,

Николаевской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Черкасской

Черниговской.

Сумма пособия составляет 2220 гривен (около 70 евро) на одного человека на 1 или 3 месяца (в зависимости от области) и предоставляется максимум на 5 членов семьи.

Помощь оказывают уязвимым слоям населения. Оценку уязвимости осуществляет специальный консультант. В частности, в первую очередь денежная помощь будет предоставляться:

семьям, потерявшим кормильца в результате боевых действий;

семьям, которые полностью потеряли жилье или жилье которых подверглось значительным разрушениям;

людям с инвалидностью или тяжелым состоянием здоровья;

одинокой матери / отцу с несовершеннолетними детьми;

семьям с новорожденными детьми;

беременным и женщинам, которые кормят новорожденных;

малообеспеченным семьям с несовершеннолетними детьми;

старикам и тому подобное.

Как получить помощь

Позвонить в колл-центр по номеру: 0-800-334-056 (работает ежедневно с 9.00 до 19.00) и ввести цифру, согласно области проживания: