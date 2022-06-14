Таллинн компенсирует украинским беженцам плату за аренду жилья: какие условия и нюансы?
Первые ходатайства от военных беженцев о получении компенсации расходов на аренду жилья в столице принял Таллиннский департамент социального обеспечения и здравоохранения. Напомним, что начиная с 10 июня беженцы из Украины, получившие статус временной защиты, могут рассчитывать на денежные выплаты. На основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты однократно будет компенсироваться стоимость заключения договора об аренде.
„За один день мы приняли десять заявок, — комментирует нововведение Михаил Яковлев, главный специалист отдела поддержки адаптации новых переселенцев при Департаменте сoциaльнoгo обecпeчeния и здравоохранения. — У людей уже возникли некоторые вопросы, на которые мы хотим ответить максимально открыто“. Именно поэтому в Фейсбуке в группе „Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии“ состоялась прямая трансляция, в ходе которой были получены ответы на вопросы, связанные с получением субсидии.
Какие условия для получения компенсации?
По словам Михаила Яковлева, благодаря субсидии можно получить все те расходы, которые возникли у беженцев при заключении договора на аренду жилья. „Это расходы на маклера, залог, цена за заключение договора, первый взнос, который делается на основании договора. Так как эти расходы единоразовые, то есть вы понесли эти убытки один раз, то и субсидия тоже является единоразовой, уплачивается только один раз“, — отмечает специалист и добавляет, что существует несколько условий для получения субсидии.
„Во-первых, у вас должен быть статус временной защиты. Если нет статуса, то вы не имеете право получить субсидию. Также люди, проживающие с вами на одной жилплощади, тоже должны иметь этот статус временной защиты. К примеру, семья из трех человек: у мамы и ребенка есть статус временной защиты, у мужа — вид на жительство. Значит, субсидию получить вы не можете“.
Еще одно обязательно условие — это договор аренды. „Копию этого договора нужно будет приложить к заявлению, — отмечает Михаил. — Какой же должен быть договор? Все договоры у нас в достаточно свободной форме, но есть определенные сведения, которые обязательно указываются. К примеру, кто арендодатель, кто платит за аренду, кто снимает жилье. Должны быть указаны все расходы, связанные с этим договором, потому что именно эти расходы как раз и будут покрываться субсидией“.
Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие оплату. „Если даже часть оплаты была сделана наличными, это не проблема, — уверяет специалист. — Нужно в свободной форме подготовить расписку или подтверждающий ордер с указанием имени, фамилии, личного кода, какую сумму и сколько оплатили на основании договора аренды. Этот документ также нужно приложить к заявлению“.
Куда и как будут переводиться деньги?
Если договор аренды был заключен до 14 дней, то оплата будет производиться только на банковский счет арендодателя. „Это условие для того, чтобы облегчить поиск арендного жилья, — отмечает главный специалист. — Это означает, что если вы нашли арендное жилье и у вас есть проблемы с оплатой первого взноса и услуг маклера, к примеру, то вы можете договориться с вашим арендодателем. Деньги напрямую придут именно к нему. Таким образом, арендодатель получает гарантию, что эти деньги у него будут, а вы сможете спокойно жить первые месяцы, искать работу, зная и понимая тот факт, что у вас уже есть жилье и расходы город уже оплатил“.
Если же договор аренды был заключен более 14 дней назад, то оплата будет производиться только на банковский счет арендатора. „Если вы когда-то эти деньги потратили, то они будут переведены именно вам“, — комментирует специалист.
Также если арендодатель является не физическим, а юридическим лицом, например, фирмой, то субсидия также положена.
Какая же сумма субсидии?
Сумма прописана в законе и составляет до шести прожиточных минимумов на семью. „Прожиточный минимум до 31 мая включительно было 150 евро. Если договор был заключен до 1 июня, вы можете рассчитывать на компенсацию до 900 евро. Если вы израсходовали меньше, то получите именно те средства, которые документально подтверждены. С 1 июня прожиточный минимум составил 200 евро. Если договор заключен после 1 июня, то можно рассчитывать на компенсацию расходов до 1200 евро“, — отмечает главный специалист.
Как быстро можно получить компенсацию?
Закон дает срок получения до 30 дней с момента подачи заявления. „Но мы будем стараться делать это настолько быстро, насколько возможно“, — отметил Михаил Яковлев.
Если вы не подали какие-либо документы, или в департаменте решили, что нужны уточнения и объяснения, то на электронную почту придет письмо с уточняющими вопросами. „Обязательно указывайте правильную электронную почту и проверяйте ее, — напоминает Михаил. — Также есть важный срок в пять дней, в течение которого вы должны сделать исправления или добавления. Потому что если вы не сделаете это в течение пяти дней, то ваше заявление аннулируется. И придется начинать все с самого начала“.
Также специалист отмечает, что если по каким-либо причинам в департаменте посчитают, что украинский беженец не имеет право получить пособие, на электронную почту придет ответ с причиной отказа.
Нужно отметить, что компенсация расходов на аренду жилья не является доходом, поэтому при вынесении решения по прожиточному пособию данная субсидия не будет влиять и не будет учитываться.
Как подать заявление на получение компенсации?
В департаменте надеются, что большинство заявлений будет получено в электронной форме. „Во-первых, это адаптация к нашему э-государству, — комментирует Михаил Яковлев. — А во-вторых, у нашего отдела достаточно высокая нагрузка, поэтому это важно для того, чтобы было удобно и вам, и нам. Конечно, если какая-то экстренная ситуация, то мы примем ходатайство на месте“.
В Таллинне представить ходатайство о получении субсидии на аренду жилья можно через электронную среду taotlen.tallinn.ee. Заявление можно подать и в Таллиннском центре приема беженцев (Нийне, 2). Если вы из других городов, то нужно обратиться с этим вопросом напрямую в свои управы.
По будням получить консультации на связанные с субсидией темы можно по номеру телефона 600 0677, звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.