Таллинн компенсирует украинским беженцам плату за аренду жилья: какие условия и нюансы?

Также нужно будет предоставить документы, подтверждающие оплату. „Если даже часть оплаты была сделана наличными, это не проблема, — уверяет специалист. — Нужно в свободной форме подготовить расписку или подтверждающий ордер с указанием имени, фамилии, личного кода, какую сумму и сколько оплатили на основании договора аренды. Этот документ также нужно приложить к заявлению“.

Еще одно обязательно условие — это договор аренды. „Копию этого договора нужно будет приложить к заявлению, — отмечает Михаил. — Какой же должен быть договор? Все договоры у нас в достаточно свободной форме, но есть определенные сведения, которые обязательно указываются. К примеру, кто арендодатель, кто платит за аренду, кто снимает жилье. Должны быть указаны все расходы, связанные с этим договором, потому что именно эти расходы как раз и будут покрываться субсидией“.

„Во-первых, у вас должен быть статус временной защиты. Если нет статуса, то вы не имеете право получить субсидию. Также люди, проживающие с вами на одной жилплощади, тоже должны иметь этот статус временной защиты. К примеру, семья из трех человек: у мамы и ребенка есть статус временной защиты, у мужа — вид на жительство. Значит, субсидию получить вы не можете“.

По словам Михаила Яковлева, благодаря субсидии можно получить все те расходы, которые возникли у беженцев при заключении договора на аренду жилья. „Это расходы на маклера, залог, цена за заключение договора, первый взнос, который делается на основании договора. Так как эти расходы единоразовые, то есть вы понесли эти убытки один раз, то и субсидия тоже является единоразовой, уплачивается только один раз“, — отмечает специалист и добавляет, что существует несколько условий для получения субсидии.

„За один день мы приняли десять заявок, — комментирует нововведение Михаил Яковлев, главный специалист отдела поддержки адаптации новых переселенцев при Департаменте сoциaльнoгo обecпeчeния и здравоохранения. — У людей уже возникли некоторые вопросы, на которые мы хотим ответить максимально открыто“. Именно поэтому в Фейсбуке в группе „Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии“ состоялась прямая трансляция, в ходе которой были получены ответы на вопросы, связанные с получением субсидии.

Куда и как будут переводиться деньги?

Если договор аренды был заключен до 14 дней, то оплата будет производиться только на банковский счет арендодателя. „Это условие для того, чтобы облегчить поиск арендного жилья, — отмечает главный специалист. — Это означает, что если вы нашли арендное жилье и у вас есть проблемы с оплатой первого взноса и услуг маклера, к примеру, то вы можете договориться с вашим арендодателем. Деньги напрямую придут именно к нему. Таким образом, арендодатель получает гарантию, что эти деньги у него будут, а вы сможете спокойно жить первые месяцы, искать работу, зная и понимая тот факт, что у вас уже есть жилье и расходы город уже оплатил“.

Если же договор аренды был заключен более 14 дней назад, то оплата будет производиться только на банковский счет арендатора. „Если вы когда-то эти деньги потратили, то они будут переведены именно вам“, — комментирует специалист.

Также если арендодатель является не физическим, а юридическим лицом, например, фирмой, то субсидия также положена.



Какая же сумма субсидии?

Сумма прописана в законе и составляет до шести прожиточных минимумов на семью. „Прожиточный минимум до 31 мая включительно было 150 евро. Если договор был заключен до 1 июня, вы можете рассчитывать на компенсацию до 900 евро. Если вы израсходовали меньше, то получите именно те средства, которые документально подтверждены. С 1 июня прожиточный минимум составил 200 евро. Если договор заключен после 1 июня, то можно рассчитывать на компенсацию расходов до 1200 евро“, — отмечает главный специалист.



Как быстро можно получить компенсацию?



Закон дает срок получения до 30 дней с момента подачи заявления. „Но мы будем стараться делать это настолько быстро, насколько возможно“, — отметил Михаил Яковлев.