В Таллинне начался прием ходатайств о субсидии на аренду жилья для военных беженцев из Украины

На основании Закона о предоставлении иностранцам международной защиты, однократно будет компенсироваться стоимость заключения договора об аренде в размере не превышающем шестикратного прожиточного минимума на одну семью. Прожиточный минимум составляет 200 евро, это означает, что максимальная величина субсидии на аренду жилья может составлять в пределах 1200 евро. Точный объем возмещения зависит от величины затрат.

В Таллинне представить ходатайство о получении субсидии на аренду жилья можно через электронную среду taotlen.tallinn.ee . Заявление можно подать и в Таллиннском центре беженцев (Нийне, 2).

К заявлению следует приложить копию договора об аренде жилья, копию о решении о предоставлении статуса временной защиты и документ, подтверждающий оплату.

По будням проконсультироваться на темы, связанные с субсидией, можно по номеру телефона 600 0677, звонки принимают с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

В понедельник, 13 июня, в 20 часов в сети Facebook состоится прямая трансляция в группе „ Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии „, в ходе которой ответят на вопросы, связанные с получением субсидии и покажут, как подать заявление. Страница мероприятия здесь .

Информация также на сайте Таллинна: Субсидия на аренду .