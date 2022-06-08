ОПРОС DELFI | Насколько опасно использование телефона за рулем? Участвуйте и выигрывайте призы!

Delfi уже пятый год подряд проводит кампанию „За рулем не читаю!“ и призывает всех водителей воздержаться от использования телефона за рулем. Ведь „состояние телефонного опьянения“ за рулем так же опасно для жизни, как и алкогольное опьянение.

В прошлом году выяснилось, что 6% участвовавших в прошлогоднем опросе ответили, что совершили аварию или попали в опасную ситуацию на дороге из-за использования телефона за рулем, а 13% — что попадали в такие же ситуации, находясь на месте пассажира.

Зависимость от телефонов — это социальная проблема нашего времени и проблема не одних лишь водителей. Все чаще происходят опасные ситуации из-за пешеходов и велосипедистов, а теперь еще и водителей электросамокатов, уткнувшихся в телефон во время движения.

Призываем всех читателей присоединиться к нашему призыву!

• Принимайте участие в опросе до 19 июня и выигрывайте призы. Переходите по ссылке

• Расскажите свою историю: в какие опасные ситуации вы попадали из-за использования телефона за рулем, будь то в роли водителя, пассажира или просто свидетеля инцидента. Присылайте свои истории на rus@delfi.ee или используйте хэштег #зарулемнечитаю в социальных сетях!