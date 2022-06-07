Будут ли бесплатные летние лагеря для детей украинских беженцев?

В управе отмечают, что в Таллинне будет проходить достаточно много бесплатных мероприятий. К примеру, каждый может посетить бесплатные тренировки по баскетболу, футболу, езде на самокате, которые пройдут в течение всего лета на разных таллиннских спортивных площадках. Участие бесплатное, регистрация на месте. С подробным списком можно ознакомиться здесь:

«В течение года мы в сотрудничестве с департаментами и другими партнерами предлагаем молодежи различные возможности для проведения досуга и летом, во время школьных каникул, это становится особенно актуальным. Этим летом у всех молодых людей и девушек Ласнамяэ будет достаточно возможностей для саморазвития», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. В pop-up молодежном центре можно будет поиграть в настольные и подвижные игры, а также принять участие в мастер-классе по росписи хной и наклейкам. Помимо этого, в парке пройдет спортивное ориентирование. В случае непогоды мероприятия проводятся в помещениях Молодежного центра Ласнамяэ. По понедельникам, средам и пятницам в здании молодежного центра участников ждут различные мероприятия: киновечера, вечера настольных игр, мастер-класс по изготовлению воздушных змеев и другие увлекательные бесплатные мероприятия для молодежи всех возрастов. 11 августа при хорошей погоде планируется поездка в Пирита, где пройдет конкурс замков из песка. Присоединиться к поездке могут все желающие