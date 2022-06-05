Украинка: военным беженцам трудно получить работу из-за удаленности места проживания



От соискателя до кадровика с вакансиями за один день



«Когда я увидела объявление о поиске людей, говорящих на украинском, русском и английском языках, то я не раздумывая связалась с работодателем. После быстрого обмена сообщениями и телефонного звонка через несколько дней меня пригласили на собеседование. Там меня встретили дружелюбные интервьюеры, а после знакомства с предприятием и вакансиями мне показали офис и представили сотрудникам. Все прошло гладко и легко, и вот я стала работником Finesta, и теперь помогаю людям с такой же как у меня судьбой найти работу», — описала Валентина путь, когда соискатель к концу дня уже стал помощником для своих соотечественников в их трудовых поисках.



Валентина подчеркивает, что очень важно быть активной, и, хотя ей еще нужно время, чтобы приспособиться к жизни в Эстонии, работа помогает ей адаптироваться к местным условиям. «Много поддержки и сил я получаю от своих детей, родных, близких и друзей. Кроме того, у меня есть большая поддержка от моих коллег и руководства. Доверие, дружелюбное и поддерживающее отношение, и терпеливые разъяснения помогают мне освоиться на новой работе и адаптироваться к правилам как эстонских, так и в целом европейских трудовых отношений», — подчеркнула Валентина важность поддержки не только семьи, но и рабочего коллектива в адаптации к новым условиям.



Ежедневно консультируя соотечественников по вопросам трудоустройства, Валентина видит, что сложнее всего с трудоустройством приходится тем, кто переселен из крупных городов в другие регионы. «Если сначала военных беженцев размещали в крупных городах, то затем их стали распределять по всей Эстонии. К сожалению, для многих оказалось неожиданностью, что большинство рабочих мест в Эстонии сосредоточено в Харьюмаа и крупных городах. К сожалению, предложений о работе в других местах очень мало, но все же есть варианты – например, удаленная работа», — пояснила Валентина, при этом признав, что работа в домашней конторе подходит не для всех рабочих мест. «Я убеждена, что, если у человека есть сильная воля, то он в любой ситуации найдет возможность», — оптимистично настроена Валентина.



Три совета Валентины по поиску работы: