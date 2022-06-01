NB! Начался прием заявлений в созданную для беженцев из Украины Школу Свободы

Вице-канцлер по вопросам общего образования и молодежной политики Министерства образования и науки Лийна Пыльд заявила, что на столицу пришлась очень большая нагрузка в вопросе поиска школьных мест для учеников из Украины и на сегодняшний день в Таллинне около двух тысяч детей, которые не числятся в учебных заведениях. «По соглашению с городом Таллинн мы создаем отдельное учебное место для украинских детей, в которое ждем учеников 7-12-х классов. 300 мест, предназначенных для учеников 7-9-х классов Школы Свободы, должны покрыть половину потребности города Таллинн в новых школьных местах», — пояснила Пыльд. «Все украинские дети должны получить возможность пойти в эстоноязычную школу либо в школу, использующую методику языкового погружения», — добавила она.



По словам директора Школы Свободы Ольги Селищевой, основная задача школы – обеспечить место в школе с эстонским языком обучения тем военным беженцам из Украины, у которых оно сейчас отсутствует. «Школа Свободы поддержит интеграцию украинских подростков в эстонское общество и в то же время даст им возможность сохранить свою национальную идентичность. В нашей школе будет безопасная учебная среда, поддерживающая развитие каждого ученика», - заявила Селищева.



Подать документы в школу можно с 1 июня в консультационной службе по адресу Тынисмяги 14, Таллинн. В июне консультационная служба открыта по следующему графику:

1.06 с 10.00 до 18.00

7.-8.06 с 10.00 до 18.00

14.-15.06 с 10.00 до 18.00

21.-22.06 с 10.00 до 18.00

28.-29.06 с 10.00 до 18.00



Даты и часы работы консультационной службы в июле будут опубликованы не позднее 22 июня на сайте министерства образования и науки, а также на сайте Школы Свободы и на ее страничке в Facebook.



Собираясь подать заявление на прием в Школу Свободы, возьмите с собой следующие документы, если они есть в наличии:

• документ, подтверждающий статус временной защиты;

• удостоверение личности ребенка или подростка;

• удостоверение личности родителя/опекуна, если поступающий в школу - несовершеннолетний;

• удостоверение об окончании класса ребенком или подростком;

• документ, подтверждающий получение основного образования, если поступающий уже окончил основную школу;

• выписка из карты здоровья ребенка или подростка.



В консультационной службе также будет предоставляться информация по другим возможностям для обучения на уровне дошкольного, общего и профессионального образования, а также там можно будет получить поддержку по вопросам выбора карьеры.



По вопросам, связанным с приемом в Школу Свободы, просим обращаться по адресу электронной почты kool@vabaduse.edu.ee. По понедельникам, четвергам и пятницам с 13 до 17 часов с консультационной службой можно будет связаться по номеру телефона 735 0575.



Созданная для военных беженцев из Украины Школа Свободы начинает деятельность в сентябре этого года в Таллинне. Учебная работа в школе будет проходить по эстонской государственной учебной программе по методу языкового погружения, по меньшей мере 60% уроков будет преподаваться на эстонском языке.

