“Сейчас прохожу собеседование в Инспекцию труда”. Юлия рассказала про эвакуацию из Украины и жизнь в Эстонии
С Юлией Дубенко, 44-летней беженкой из Киева, мы встречаемся у нее дома. В дверях на меня прыгает маленький белый комок с острыми зубками. Юлия просит не пугаться: это Байрактар, ему четыре месяца и он начинает познавать этот мир на вкус. “Моя дочь всегда мечтала о собаке. Ей исполнилось 16 лет уже во время нашей эвакуации из Украины. Я решила, что война — лучшее время осуществить мечту ребенка. Так у нас появился Байрактар”, — рассказывает беженка.
Последние 6 лет из-за работы мужа-офицера семья Юлии жили на два города: Киев и Мариуполь, проводя время в равной пропорции в этих двух городах. Сама беженка родом из Крыма, и, судя по ее воспоминаниям, по этой причине война срезонировала ей еще сильнее: “О войне говорили все и постоянно. Мы гнали от себя эти мысли. Но я не исключала такой ход событий, потому что прошла это в 2014 году, во время оккупации моего родного Крыма. Я поверить не могла, что это возможно. Но это стало возможно и это повторилось”.
24 февраля Юлия с семьей была в Киеве. “Мы прислушались к прогнозам о начале войны. Мы понимали, что она приближается и накануне уехали из Мариуполя в Киев”. По плану в этот день Юлия должна была забирать из миграционной службы новые загранпаспорта своих детей — 16-летней Даши и 11-летнего Арсения. “24 февраля все начали массово выезжать из столицы, в городе начался хаос. Мы поехали на другой берег Киева за паспортами детей. Это было страшно. В небе летали самолеты. Были слышны взрывы в Борисполе, в Броварах, совсем близко”.
Забрав документы и проведя ночь в бомбоубежище, утром Юлия с детьми уехала в Черкасскую область (200 км от Киева — прим.ред.) к родственникам мужа. Там они провели десять дней в надежде вернуться домой. Решение о выезде за границу далось нелегко: “Я очень долго сопротивлялась. Но мы поняли, что все затягивается. Собрались, сели в машину и поехали на Закарпатье. Через месяц стало ясно, что нужно уезжать из страны — ситуация только накаляется”.
Эстония как конечный пункт эвакуации была выбрана неслучайно: здесь, в Таллине живет Ольга, подруга детства мамы Юлии. Они держали связь всю жизнь, и Ольга была первой, кто позвонил и предложил приехать к ней после начала российского вторжения. Юлия радуется, что за первый месяц в Эстонии успела решить все бюрократические вопросы, определить сына в таллинскую гимназию и футбольную секцию. Дочка заканчивает онлайн обучение в украинской школе. Сама же беженка находится в ожидании новой, интересной работы: “Я сейчас прохожу собеседование в Инспекцию труда. Позади несколько пройденных этапов. Я юрист и адвокат, поэтому данная работа для меня была бы очень интересна”.
В Эстонии Юлия впервые. Страна ей очень нравится. “Вчера мы ходили на пешую экскурсию по Старому городу. Полный восторг. Мы составили список мест, куда хотим вернуться. Еще мы ходили на концерт украинских исполнителей. Нам повезло, что мы на него попали”, — рассказывает украинка.
Юлия очень надеется, что 1 сентября ее дети пойдут в школу в Киеве. “Я точно планирую возвращаться. Это даже не обсуждается. И дело не в только муже, который ждет нас в Киеве. У меня глобальные планы и я намерена их реализовать. Например, я являюсь волонтером Лиги медиаторов Украины. Впереди меня ждут масштабные социальные проекты и работа в сфере юриспруденции”. Также Юлия уточняет, что ей необходимо завершить адвокатские дела в сфере семейного права: “У меня есть клиенты, которые меня ждут и которым нужна моя помощь. Я хочу продолжить свою работу в Украине”.