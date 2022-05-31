“Сейчас прохожу собеседование в Инспекцию труда”. Юлия рассказала про эвакуацию из Украины и жизнь в Эстонии

Последние 6 лет из-за работы мужа-офицера семья Юлии жили на два города: Киев и Мариуполь, проводя время в равной пропорции в этих двух городах. Сама беженка родом из Крыма, и, судя по ее воспоминаниям, по этой причине война срезонировала ей еще сильнее: “О войне говорили все и постоянно. Мы гнали от себя эти мысли. Но я не исключала такой ход событий, потому что прошла это в 2014 году, во время оккупации моего родного Крыма. Я поверить не могла, что это возможно. Но это стало возможно и это повторилось”.

24 февраля Юлия с семьей была в Киеве. “Мы прислушались к прогнозам о начале войны. Мы понимали, что она приближается и накануне уехали из Мариуполя в Киев”. По плану в этот день Юлия должна была забирать из миграционной службы новые загранпаспорта своих детей — 16-летней Даши и 11-летнего Арсения. “24 февраля все начали массово выезжать из столицы, в городе начался хаос. Мы поехали на другой берег Киева за паспортами детей. Это было страшно. В небе летали самолеты. Были слышны взрывы в Борисполе, в Броварах, совсем близко”.

Забрав документы и проведя ночь в бомбоубежище, утром Юлия с детьми уехала в Черкасскую область (200 км от Киева — прим.ред.) к родственникам мужа. Там они провели десять дней в надежде вернуться домой. Решение о выезде за границу далось нелегко: “Я очень долго сопротивлялась. Но мы поняли, что все затягивается. Собрались, сели в машину и поехали на Закарпатье. Через месяц стало ясно, что нужно уезжать из страны — ситуация только накаляется”.