"Я хочу учиться, но английский у меня плохой": отсутствие высшего образования на русском стало проблемой для военных беженцев?
Где учиться? Такой вопрос стоит перед очень многими студентами и абитуриентами из Украины, которые оказались в Эстонии. Какие университеты выделяют бюджетные места для украинцев и можно ли в Эстонии обучаться на русском языке? Ответы - в этом тексте.
Надя приехала из Херсонской области, училась в городе Новая Каховка на юриста, была уже на 4 курсе. Ей оставалось 3-4 месяца до окончания учебы, но из-за ситуации в стране девушка приехала в Таллинн и не знает, как ей быть дальше.
"Я хочу получить образование, но чтобы поступить и учиться на английском, надо сдать тест. У меня знание английского не очень хорошее, я его учу и с удовольствием бы выучила, но самостоятельно это сложно. Я думала, может, есть какие-то курсы английского для украинцев, но ничего не нашла. Искала обучение на русском в Таллинне, нашла только платное обучение, но возможности платить нет. Что мне делать?
Проблема для меня стоит очень остро, потому что я бы хотела закончить обучение, готова учиться и влиться в английскую среду, главное - сдать тест. Но так быстро я не успею сама подготовиться, а курсы дорогие. Продолжать обучение на русском было бы идеально, но, кажется, такой возможности нет.
Доучиться же онлайн у меня не получится, потому что у нас оккупированная территория и проблемы с интернетом. Но даже если бы это и было возможно, диплом ведь в Украине получать надо, а это означает, что пришлось бы ехать обратно через боевые действия".
По словам Кристи Раудмяэ, главного эксперта отдела высшего образования Министерства образования и науки, наши университеты знают об этой проблеме и ищут возможные решения - то есть, возможности для обучения языку. "Для поддержки студентов украинского происхождения государство выделило в этом году дополнительный бюджет в размере 2,5 млн евро, то есть примерно 5000 евро на учебный год для поддержки тысячи студентов. Так, высшие учебные заведения предлагают бесплатные учебные места в иноязычных учебных программах и по возможности открывают доступ к эстоноязычным учебным программам с возможностью углубленного изучения эстонского языка.
При необходимости высшие учебные заведения предлагают им стипендии и проводят другие вспомогательные мероприятия, включая обучение английскому языку, консультации и подготовительные курсы.
Студенты, обучавшиеся в украинском университете, имеют возможность поступить в эстонское высшее учебное заведение в качестве приглашенного студента, что дает им возможность участвовать в обучении в эстонском университете, включая посещение языковых курсов. Возможности и организация углубленного изучения эстонского языка зависят от конкретного учебного заведения. Возможность углубленного изучения эстонского языка, до сих пор предназначалась в основном для тех учащихся, которые уже немного владеют эстонским языком", - ответила Раудмяэ RusDelfi.
Есть и те, кто все-таки решился на языковой экзамен. Об Оле нам рассказала украинка, которая тоже недавно приехала в Таллинн, девушка - дочь ее подруги. Оле 18 лет и она приехала в Таллинн одна - родители остались в Киеве.
Девушка хочет поступать на экономическую специальность. Ездила в Тарту на прошлой неделе и сдавала экзамен на знание английского, но результатов еще нет. Она ищет еще какие-то варианты на всякий случай, ведь вузы Таллинна все еще принимают документы. Но успеть нужно до 1 июня.
В какие вузы все еще можно подать документы?
В Таллиннский университет военным беженцам можно подавать документы до 1 июня. Обучение там возможно только на английском или эстонском. Кстати, Таллиннский университет предоставляет бесплатное обучение на следующий учебный год для всех украинских студентов, которые начинают обучение с сентября 2022 года.
Украинцам предлагаются следующие программы бакалавриата:
Аудиовизуальные медиа
Кросс-медиа
Современные европейские языки и культуры:
- Итальянский язык и культура
- Французский язык и культура
- Испанский язык и культура
- Английский язык и культура
- Немецкий язык и культура
Гуманитарные науки и русская филология.
Кроме того, есть возможность продолжить прерванное обучение на соответствующей программе - на английском. Для поступления потребуется приложить сертификат, подтверждающий знание языка на достаточном уровне.
Подробнее - здесь.
Университет Тарту
Срок подачи документов в этом университете также продлен до 1 июня. Это касается всех программ первого и второго уровня с преподаванием на английском языке, за исключением медицины и магистратуры в области аналитической химии. Украинские абитуриенты также освобождены от регистрационного сбора, который для всех остальных составляет 100 евро. На сайте университета сказано, что Тартуский университет рассчитывает предоставить бесплатное обучение 250 гражданам Украины. Учебные места без платы за обучение будут предлагаться для всех программ с продленным сроком.
По поводу мест в общежитиях волноваться не стоит - по правилам Тартуского университета места в нем обязательно должны в первую очередь предлагаться студентам первого курса, а в данных обстоятельствах приоритет на получение будет отдан военным беженцам.
Однако для обучения на английском нужно успеть сдать языковой экзамен или предоставить действующий сертификат, подтверждающий уровень языка В2 или выше. Если такого сертификата у вас нет - есть возможность сдать экзамен в самом университете - регистрация происходит по ссылке.
Таллиннский технический университет (TalTech)
Граждане Украины, имеющие временную защиту, могут бесплатно учиться в течение номинального периода обучения по любой из программ, предлагаемых TalTech на английском языке. Обратите внимание, что для бесплатного обучения студент должен "закрыть" по своей учебной программе 30 кредитных баллов ECTS в семестр.
Вы все еще ожидаете статус военного беженца, то TalTech готов пойти навстречу - вы можете принести соответствующий документ до августа.
Дедлайн подачи заявлений на обучение - 1 июня (включительно).
Образование на русском в Эстонии все-таки существует?
Оказывается, в Эстонии есть возможность получить высшее образование на русском языке. Тартуский университет предлагает всего одну магистерскую программу - "Преподавание русского языка как иностранного" (РКИ) - предлагается Нарвским колледжем, находящемся при университете Тарту. Ознакомиться с этой программой и подать документы на нее можно по ссылке.
Кроме того, образование на английском и русском языках можно получить в Эстонском университете предпринимательства Майнор (EUAS). Это - частный университет, который, тем не менее, предлагает ограниченное количество стипендий и бесплатных мест.
Так, EUAS предлагает два бесплатных места обучения для военных беженцев с украинским гражданством. В "Эстонии существует огромная нехватка рабочей силы в области IT, а украинцы известны своими навыками в этой сфере. Мы предлагаем одну стипендию на обучение по специальности Software Development and Entrepreneurship (преподавание на английском языке). С учетом языковых предпочтений предусмотрена еще одна стипендия по специальности "Стратегическое управление предприятием" с преподаванием на русском языке" - сказано на официальном сайте учебного заведения. Больше информации о стипендиях можно найти здесь.
Языковой год в Тарту и Нарве
Кроме того, Нарвский колледж предоставляет возможность бесплатно обучаться по программе 3+1. Это означает, что первый год студент будет усиленно учить эстонский, а остальные три года - обучаться на эстонском языке основной специальности. На данный момент открыт набор на три направления: "Разработка инфотехнологических систем", "Языки и многоязычие в школе", "Специалист по работе с молодежью". Более подробную информацию можно узнать по ссылке. Тем не менее, собеседования проводятся на английском. На официальном сайте учебного заведения сказано, что Нарвский колледж заинтересован в наборе студентов, владеющих английским языком на уровне Pre-Intermediate, Intermediate и выше.
"Правила приема на наш бакалавриат не менялись с самого открытия: мы всегда требовали от наших абитуриентов уверенного знания английского языка. Данное требование обосновано условиями обучения на самих программах. Во время первого года обучения студенты изучают эстонский на базе английского языка и лишь один предмет преподается через русский. Кроме того, практически каждая из программ помимо эстоноязычных предметов, включает также курсы на английском, а в некоторых случая и на русском. Более того, знание английского языка позволяет до определённой степени предугадать мотивацию и желание абитуриента учить эстонский и учиться на нем" - рассказывает Иван Полынин, специалист по внешним связям Нарвского колледжа. Он отмечает, что для подачи документов в колледж не требуется сертификат, подтверждающий владение английским. Уровень языка будет проверен позже, в ходе собеседования.
Программа, по которой вам предлагают сначала учить язык год, а потом на нем обучаться, действует и непосредственно в Тартсуком университете. Для того, чтобы на нее попасть, требуется знание английского на уровне В2 или выше. Кроме документа, подтверждающего ваш языковой навык, потребуется приложить к заявлению мотивационное письмо и аттестат о школьном образовании (либо диплом колледжа или другой подобный документ). Подать такое заявление можно дистанционно. Подробнее с порядком подачи можно ознакомиться здесь.
Интересно, что ранее подобная программа действовала в Тартуском университете и для тех, кто не был уверена в своем английском. Так, на первом году обучения можно было изучать эстонский на базе русского языка. Сейчас такой возможности больше нет. Кроме того, ранее в Эстонии можно было изучать на русском языке медиаграфику (ссылка на программу здесь) - однако на 2022-2023 учебный год прием на эту программу был приостановлен.
Как происходит процесс подачи документов?
Данная схема подходит практически для всех учебных заведений Эстонии с некоторыми корректировками в зависимости от вуза и программы. Мы подробно рассмотрим процесс поступления на примере колледжа в Нарве. После того как вы выбрали специальность, до 1 июня нужно подать электронную заявку в системе Estonia Dream Apply. Список документов предельно прост: копия (скан) паспорта, скан школьного аттестата (или выписка за предыдущее полугодие, если абитуриент только заканчивает в этом году) и мотивационное письмо на английском (на бакалавриат) или на русском (Нарвский колледж предлагает одну магистерскую программу на русском языке). Имейте в виду, что другие вузы могут требовать документ, подтверждающий знание английского на уровне В2 и выше.
После этого следует ждать вступительных экзаменов (если предполагаются на выбранной вами программе) и в дополнение послать бумажные копии своих документов почтой или занести их лично в колледж. К вышеупомянутым документам добавляется лишь распечатанная заявка на Dream Apply. Разница в том, что если абитуриент принесет оригиналы документов, ничего заверять не нужно, если же просто посылает копии по почте, то их нужно заверить у нотариуса.
Вступительные экзамены на магистратуру и бакалавриат в Нарвском колледже представляют собой индивидуальные собеседования (программы "РКИ" и "Языки и многоязычие в школе"), групповое собеседование (для программы "Специалист по работе с молодежью") или письменный тест и интервью (для программы "Разработка инфотехнологических систем"). Подробнее о процедуре и содержании экзаменов можно также прочитать на официальном сайте колледжа в секции вопросов и ответов здесь.