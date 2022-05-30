"Я хочу учиться, но английский у меня плохой": отсутствие высшего образования на русском стало проблемой для военных беженцев?

Надя приехала из Херсонской области, училась в городе Новая Каховка на юриста, была уже на 4 курсе. Ей оставалось 3-4 месяца до окончания учебы, но из-за ситуации в стране девушка приехала в Таллинн и не знает, как ей быть дальше.

"Я хочу получить образование, но чтобы поступить и учиться на английском, надо сдать тест. У меня знание английского не очень хорошее, я его учу и с удовольствием бы выучила, но самостоятельно это сложно. Я думала, может, есть какие-то курсы английского для украинцев, но ничего не нашла. Искала обучение на русском в Таллинне, нашла только платное обучение, но возможности платить нет. Что мне делать?

Проблема для меня стоит очень остро, потому что я бы хотела закончить обучение, готова учиться и влиться в английскую среду, главное - сдать тест. Но так быстро я не успею сама подготовиться, а курсы дорогие. Продолжать обучение на русском было бы идеально, но, кажется, такой возможности нет.

Доучиться же онлайн у меня не получится, потому что у нас оккупированная территория и проблемы с интернетом. Но даже если бы это и было возможно, диплом ведь в Украине получать надо, а это означает, что пришлось бы ехать обратно через боевые действия".

По словам Кристи Раудмяэ, главного эксперта отдела высшего образования Министерства образования и науки, наши университеты знают об этой проблеме и ищут возможные решения - то есть, возможности для обучения языку. "Для поддержки студентов украинского происхождения государство выделило в этом году дополнительный бюджет в размере 2,5 млн евро, то есть примерно 5000 евро на учебный год для поддержки тысячи студентов. Так, высшие учебные заведения предлагают бесплатные учебные места в иноязычных учебных программах и по возможности открывают доступ к эстоноязычным учебным программам с возможностью углубленного изучения эстонского языка.