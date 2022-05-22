БЛОГ УКРАИНКИ | Свои повсюду: как путешествие на Сааремаа обернулось случайной встречей с соотечественницей

Евровидение 2022 застало меня в Хаапсалу – прекрасный курортный городок на северо-западе Эстонии, когда-то его называли Северной Венецией. Мы все знали, что Украина победит. Я даже не сомневалась в этом.

Песня "Стефания" взорвала интернет еще до победы группы Kalush Orchestra на Евровидении. Теперь ее поют во всем мире, ведь она посвящена всем матерям Украины, которые оберегают своих детей от ужасов войны. В 2 часа ночи в своем номере Lahe Guesthouse я прыгала до потолка, когда зрители отдали 439 голосов в поддержку украинской группы.

Сейчас "свои" - повсюду

После триумфа Украины на Евровидении я отправилась дальше изучать окрестности Хаапсалу и конечно надо было выпить бокал игристого за победу! С этим вопросом в Гапсале – так раньше назывался город, нет никаких проблем. На набережной и в центре городка есть замечательные ресторанчики с очень вкусной кухней. Один точно порекомендую, потому что зашла туда поужинать. Выбор пал на это заведение, потому что несмотря на то, что еще "не сезон" – два лучших ресторана в центре города были зарезервированы на целый день.

Так вот, Von Gernet – находится прямо на набережной – неимоверный интерьер с шикарной кухней и видами на балтийское море. Первый зал – белый и прям кружевной. Мы с другом заказали столик заранее, и когда пришли в назначенное время к нам подошла официантка и спросила на украинском, что бы мы хотели заказать на ужин. Моей радости не было предела – встретить в это время в ресторане Таллинна украинского официанта, наверное, не редкость, но в Хаапсалу! Девушка оказалась из Одессы, она там работала в ресторане Счастье, который я отлично знаю и в котором неоднократно бывала. Мы разговорились. Оказалось, ресторан в Пале-Рояль горел, и вот только осенью был сделан новый ремонт. Только запустились - и война.