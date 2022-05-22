Модный российский магазин Wildberries в Эстонии - все?
Почему одна из самых крупных российских торговых площадок ушла с европейского рынка, так и не успев окрепнуть?
Площадка для русскоязычных покупателей
Российскую торговую площадку Wildberries ждали многие русскоговорящие жители Европы. Не исключением стали и жители Эстонии. В сентябре 2021 года крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что запустил продажи в Латвии, Литве и нашей стране. Анонсировалось, что жители этих стран смогут купить около 10 млн наименований товаров примерно 50 тысяч брендов. Тогда в пресс-службе Wildberries отметили, что ориентируются в том числе на россиян и русскоязычных граждан, которые проживают в странах Балтии и соскучились по "привычным российским товарам". И действительно, эстонцы стали активно оформлять заказы. Одежда, обувь и аксессуары, косметика и парфюмерия - все эти позиции активно покупались жители страны. Особый интерес представляли детские книги и развивающие журналы на русском языке, а также детские игрушки — цены у онлайн-ритейлера в самом начале выхода на эстонский рынок были ниже, а ассортимент — значительно шире представленного в Эстонии.
«Когда Wildberries пришел в Эстонию, я очень обрадовалась», — рассказывает Наталья, мама двоих детей, - раньше мы жили в России, где пункты выдачи были практически на каждом шагу. У нас - в соседнем подъезде. Я заказывала практически все: памперсы, одежду, игрушки детям, даже продукты. Быстрая доставка, хорошие скидки, шаговая доступность. Ну и там было практически все! Переехав в Таллинн, без такого сервиса я очень грустила. Когда он запустился здесь, была счастлива, даже несмотря на долгую и платную доставку. Рассчитывала, что сеть расширится, и все будет также удобно, как и в России. Но Wildberries ушел с эстонского рынка, и это огорчает.
Проблемы с логистикой и оплатой
Несмотря на постепенное повышение стоимости и сроков доставки, эстонские покупатели пользовались услугами сайта достаточно активно. В соцсетях обсуждались покупки, делились ссылками и отзывами на те или иные товары.
Несколько месяцев назад Wildberries отключил возможность делать заказы на маркетплейсе для пользователей из Европы. Об этом пользователи узнавали зачастую уже постфактум, выбрав товар, но не имея возможности его заказать. Некоторые же покупатели из Эстонии столкнулись с тем, что ни товара, ни денег не получили до сих пор. Хотя маркетплейс сообщал, что уже сделанные заказы будут обязательно доставлены покупателям. Причину закрытия Wildberries не обозначил, но, скорее всего, это проблемы с логистикой. Практически все европейские страны закрыли авиасообщение с Россией, наземное сообщение тоже находится в нестабильно режиме. Поэтому маркетплейсу легче временно приостановить деятельность в Европе.
Еще одной проблемой стала оплата заказов. После ухода Visa и Mastercard с российского рынка, действие карт этих платежных систем ограничено. Прочие предоставляемые Wildberries варианты оплаты мало подходят для нероссийских покупателей.
Что же сейчас?
К сожалению, на официальный запрос от RusDelfi пресс-служба Wildberries не ответила. Но, по заявлениям в других СМИ, рынок в Прибалтике для ритейлера был небольшой.
По сведению тех жителей Эстонии, кто продолжает покупать на онлайн-площадке, приобретение товаров через маркетплейс все же еще возможно. К примеру, активные покупатели советуют заказывать посылки в Ивангород и забирать с пункта выдачи. Эстоноземельцы делятся опытом: доставка достаточно быстрая, всего пару дней. Все заказанные товары, по словам покупателей, приходят в идеальном состоянии. Правда, перейти мост из Нарвы можно лишь с российским или "серым" паспортом, а также с наличием визы, получить которую в настоящее время очень сложно.
Но есть и те, кто вернуть свои деньги за неосуществленные заказы до сих пор не может. Активная переписка с торговой площадкой и эстонскими банками для некоторых покупателей остается до сих пор актуальной.
О компании
Wildberries — российский международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома и других товаров. Основан в 2003 году и управляется ООО «Вайлдберриз» со штаб-квартирой в Москве.
В 2021 г. с учетом стран Прибалтики российский онлайн-ритейлер начал работу на рынках 7 новых государств: В Литве, Латвии, Эстонии, США, Германии, Франции, Италии, таким образом, география работы Wildberries насчитывала 17 стран.
В то же время запуск продаж на Украине в сентябре 2020 г. оказался неудачным из-за того, что власти страны ввели против компании санкции. Поводом стали обвинения украинских властей в отношении ритейлера в том, что на нем якобы продаются товары с «российской пропагандой и форма российских солдат».
По некоторым сведениям, оборот Wildberries в 2021 году вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3,5 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 113 млн человек.
По данным на март 2022 года, свои товары через Wildberries продают свыше 611 000 российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн товаров от 300 000 российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.