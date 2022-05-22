Модный российский магазин Wildberries в Эстонии - все?

Площадка для русскоязычных покупателей

Российскую торговую площадку Wildberries ждали многие русскоговорящие жители Европы. Не исключением стали и жители Эстонии. В сентябре 2021 года крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что запустил продажи в Латвии, Литве и нашей стране. Анонсировалось, что жители этих стран смогут купить около 10 млн наименований товаров примерно 50 тысяч брендов. Тогда в пресс-службе Wildberries отметили, что ориентируются в том числе на россиян и русскоязычных граждан, которые проживают в странах Балтии и соскучились по "привычным российским товарам". И действительно, эстонцы стали активно оформлять заказы. Одежда, обувь и аксессуары, косметика и парфюмерия - все эти позиции активно покупались жители страны. Особый интерес представляли детские книги и развивающие журналы на русском языке, а также детские игрушки — цены у онлайн-ритейлера в самом начале выхода на эстонский рынок были ниже, а ассортимент — значительно шире представленного в Эстонии.

«Когда Wildberries пришел в Эстонию, я очень обрадовалась», — рассказывает Наталья, мама двоих детей, - раньше мы жили в России, где пункты выдачи были практически на каждом шагу. У нас - в соседнем подъезде. Я заказывала практически все: памперсы, одежду, игрушки детям, даже продукты. Быстрая доставка, хорошие скидки, шаговая доступность. Ну и там было практически все! Переехав в Таллинн, без такого сервиса я очень грустила. Когда он запустился здесь, была счастлива, даже несмотря на долгую и платную доставку. Рассчитывала, что сеть расширится, и все будет также удобно, как и в России. Но Wildberries ушел с эстонского рынка, и это огорчает.

Проблемы с логистикой и оплатой

Несмотря на постепенное повышение стоимости и сроков доставки, эстонские покупатели пользовались услугами сайта достаточно активно. В соцсетях обсуждались покупки, делились ссылками и отзывами на те или иные товары.